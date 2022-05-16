Депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн объявили в розыск

Люся Штейн разыскивается по статье УК
МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot, столичного муниципального депутата Люсю Штейн. Это следует из базы данных МВД России.
«Людмила Петровна Штейн, 02.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос МВД России.
В августе суд назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. В декабре Штейн была арестована на 14 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.
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