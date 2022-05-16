Депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн объявили в розыск

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Люся Штейн разыскивается по статье УК Фото:

МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot, столичного муниципального депутата Люсю Штейн. Это следует из базы данных МВД России.

«Людмила Петровна Штейн, 02.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос МВД России.

В августе суд назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. В декабре Штейн была арестована на 14 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.

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МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot, столичного муниципального депутата Люсю Штейн. Это следует из базы данных МВД России. «Людмила Петровна Штейн, 02.07.1996 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос МВД России. В августе суд назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. В декабре Штейн была арестована на 14 суток за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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