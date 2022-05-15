Иностранные студенты из-за санкций остались в Кургане без денег

Студенты из Эфиопии, Нигерии и Сирии испытывают материальные трудности из-за санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские студенты из Эфиопии, Нигерии, Индии и Южной Кореи испытывают материальные трудности из-за санкций и не могут найти работу. Об этом стало известно после отклика одного из учащихся на вакансию. Компания опубликовала его письмо в «ВКонтакте» в группе «Курган|без цензуры».

«Я иностранный студент, изучаю русский язык в Курганском госуниверситете. В связи с действующими санкциями я не могу получать деньги и другие товары из своей страны. Конечно, спасибо университету за карманные деньги, но их не хватает на ежемесячные расходы», — обращается Абай Тешагер в отклике на вакансию, отмечая, что не против устроиться на полставки упаковщиком. URA.RU попыталось связаться с Тешагером, направив электронное письмо. Но на момент публикации он не ответил.

В пресс-службе университета агентству подтвердили, что Тешагер учится на подготовительном отделении КГУ в рамках квоты Правительства РФ и получает ежемесячную академическую стипендию. Вместе с ним учатся около 20 студентов из Нигерии, Сальвадора, Йемена, Сирии, Эфиопии, Афганистана, Южной Кореи, Филиппин, Туниса, Индии и Таджикистана. Кроме того, университет намерен договориться с предприятиями-партнерами о поддержке иностранных студентов.

Поскольку Тешагер является только слушателем курсов, то по закону он не имеет права заниматься трудовой деятельностью на территории РФ, говорится в посте. Иностранцы могут работать в РФ только по квоте, которую регулирует миграционная служба. Редакция направила запрос в пресс-службу регионального УМВД, где обещали прокомментировать ситуацию.

В ответ на начало военной спецоперации России на Украине США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции. Тем временем Банк России запретил осуществлять переводы нерезидентам, которые являются гражданами «недружественных стран». При этом санкционное давление на Россию длится с начала 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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