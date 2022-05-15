Курганский предприниматель объяснил, почему подешевели перевозки

Предприниматель затронул тему грузоперевозок во время обсуждения мер поддержки в период санкций Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Курганской области из-за роста конкуренции подешевели грузоперевозки. Об этом сообщил предприниматель Никита Плотников.

«Машин больше, чем самих перевозок в России, возникает конкуренция. Клиенты начали понимать, что грузоперевозки подешевели», - цитируют Плотникова на сайте реготделения «Единой России».

Тему грузоперевозок он затронул на дискуссионном клубе сторонников партии во время обсуждения мер поддержки граждан в условиях санкций недружественных стран. Плотников отметил, что сначала цены на грузоперевозки повысились из-за того, что упал курс рубля. После этого, по его словам, внутри российского рынка произошла конкуренция, и экспедиторы начали зарабатывать.

Из-за российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции. Федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей.

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