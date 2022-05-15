15 мая 2022
14 мая 2022

Курганский предприниматель объяснил, почему подешевели перевозки

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Село Введенское. Курган, фура, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск
Предприниматель затронул тему грузоперевозок во время обсуждения мер поддержки в период санкций
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В Курганской области из-за роста конкуренции подешевели грузоперевозки. Об этом сообщил предприниматель Никита Плотников.

«Машин больше, чем самих перевозок в России, возникает конкуренция. Клиенты начали понимать, что грузоперевозки подешевели», - цитируют Плотникова на сайте реготделения «Единой России».

Тему грузоперевозок он затронул на дискуссионном клубе сторонников партии во время обсуждения мер поддержки граждан в условиях санкций недружественных стран. Плотников отметил, что сначала цены на грузоперевозки повысились из-за того, что упал курс рубля. После этого, по его словам, внутри российского рынка произошла конкуренция, и экспедиторы начали зарабатывать.

Из-за российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции. Федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей.

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В Курганской области из-за роста конкуренции подешевели грузоперевозки. Об этом сообщил предприниматель Никита Плотников. «Машин больше, чем самих перевозок в России, возникает конкуренция. Клиенты начали понимать, что грузоперевозки подешевели», - цитируют Плотникова на сайте реготделения «Единой России». Тему грузоперевозок он затронул на дискуссионном клубе сторонников партии во время обсуждения мер поддержки граждан в условиях санкций недружественных стран. Плотников отметил, что сначала цены на грузоперевозки повысились из-за того, что упал курс рубля. После этого, по его словам, внутри российского рынка произошла конкуренция, и экспедиторы начали зарабатывать. Из-за российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции. Федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей.
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