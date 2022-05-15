Компания из Тюмени разослала в регионы нелегальную молочку

Опасное масло отправили в четыре региона России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская компания «Вортекс» произвела тонны масла из неизвестного сырья, а затем продала его в регионы России — Новосибирскую, Кировскую, Ярославскую области и Хабаровский край. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«Выявлены факты незаконного оборота молочной продукции неизвестного происхождения. ООО „Вортекс“ (Тюмень) в электронном журнале было добавлено 410 тонн сырого молока. Ветеринарные сопроводительные документы на него не оформлялись. Произведенная продукция — пастеризованное молоко, сливки и масло, была направлена в Новосибирскую, Кировскую, Ярославскую области и Хабаровский край», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления.

Так, предприятие ввело в оборот порядка 17 тонн сливочного масла, которое разослало в вышеназванные регионы. За нелегальный оборот продукции компанию признали предприятием-фантомом. Информацию о нарушениях передали в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU писало, что тюменская компания «Успенское предприятие по переработке молока» произвела продукты из неизвестного сырья, а затем отправила их в шесть регионов России. При этом продукция выпускалась под маркировкой ликвидированной организации.