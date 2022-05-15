McDonald’s продолжает работать в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s набирает сотрудников. Как сообщили URA.RU в заведении, несмотря на новости о прекращении деятельности в России, рестораны сети, работающие по франшизе, продолжают свою деятельность.

«Пока никаких сообщений о закрытии нет. Мы относимся к франчайзингу, и продолжаем работу. Мы не только сохранили рабочие места для своих сотрудников, а также готовы принять в коллектив новых людей», — сообщили URA.RU в одном из заведений McDonald’s в Челябинске.

В начале марта глава компании McDonald’s Крис Кемпчински отреагировал на начавшуюся спецоперацию РФ на Украине и заявил, что рестораны сети в России будут временно закрыты. Часть населения восприняла это заявление спокойно, однако были и те, кто начал запасаться американским фастфудом. Как выяснилось позже, паника оказалась необоснованной, так как в большинстве городов рестораны работают по франшизе, и продолжили свою работу.

McDonald’s в Челябинске продолжает работать, и ведет набор сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU