Аноним сообщил о минировании самолета Екатеринбург — Москва

Один из предположительно заминированных самолетов вылетел из Екатеринбурга
Аноним заявил о двух самолетов: сообщением Екатеринбург — Москва и Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник. Подробности происшествия не уточняются, официальных комментариев по этой новости на момент публикации не появлялось.
URA.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте по Уральскому федеральному округу. Там сообщили, что не владеют такой информацией. Представитель пресс-службы аэропорта Кольцово не ответил на звонок корреспондента агентства.
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