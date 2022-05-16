Аноним сообщил о минировании самолета Екатеринбург — Москва

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Один из предположительно заминированных самолетов вылетел из Екатеринбурга Фото:

Аноним заявил о двух самолетов: сообщением Екатеринбург — Москва и Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник. Подробности происшествия не уточняются, официальных комментариев по этой новости на момент публикации не появлялось.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте по Уральскому федеральному округу. Там сообщили, что не владеют такой информацией. Представитель пресс-службы аэропорта Кольцово не ответил на звонок корреспондента агентства.

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Аноним заявил о двух самолетов: сообщением Екатеринбург — Москва и Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник. Подробности происшествия не уточняются, официальных комментариев по этой новости на момент публикации не появлялось. URA.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте по Уральскому федеральному округу. Там сообщили, что не владеют такой информацией. Представитель пресс-службы аэропорта Кольцово не ответил на звонок корреспондента агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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