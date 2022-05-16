Аноним сообщил о минировании самолета Екатеринбург — Москва

16 мая 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Один из предположительно заминированных самолетов вылетел из Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Аноним заявил о двух самолетов: сообщением Екатеринбург — Москва и Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник. Подробности происшествия не уточняются, официальных комментариев по этой новости на момент публикации не появлялось. URA.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте по Уральскому федеральному округу. Там сообщили, что не владеют такой информацией. Представитель пресс-службы аэропорта Кольцово не ответил на звонок корреспондента агентства. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Аноним заявил о двух самолетов: сообщением Екатеринбург — Москва и Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник. Подробности происшествия не уточняются, официальных комментариев по этой новости на момент публикации не появлялось. URA.RU обратилось в пресс-службу управления на транспорте по Уральскому федеральному округу. Там сообщили, что не владеют такой информацией. Представитель пресс-службы аэропорта Кольцово не ответил на звонок корреспондента агентства.