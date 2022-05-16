Свердловское МЧС предупредило о надвигающемся шторме. «Не подходите к деревьям и проводам»

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Сильный ветер ожидают днем 17 мая Фото:

В Свердловскую область придет сильный ветер (до 18 метров в секунду), из-за которого опасно находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По информации синоптиков, 17 мая местами в Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 18 метров в секунду и грозы», — говорится в сообщении ведомства. Там порекомендовали нее приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра.

Также свердловчан попросили не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде 16 мая. По словам спасателей, в этот день в регион придут сильные осадки.

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В Свердловскую область придет сильный ветер (до 18 метров в секунду), из-за которого опасно находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «По информации синоптиков, 17 мая местами в Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 18 метров в секунду и грозы», — говорится в сообщении ведомства. Там порекомендовали нее приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Также свердловчан попросили не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев. Ранее синоптики предупреждали о непогоде 16 мая. По словам спасателей, в этот день в регион придут сильные осадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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