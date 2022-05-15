В Перми по франшизе продолжают работу 6 ресторанов McDonald’s Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские рестораны McDonald’s продолжают работу в прежнем режиме. Информации о закрытии или смене торгового бренда от руководства сотрудникам не поступало. Об этом URA.RU сообщили в McDonald’s «ЦУМ».

«Мы работаем по франшизе. Никаких изменений в графике нет. О каких-либо сокращениях или закрытии ресторана информации от начальства не приходило. Также нам ничего не известно о смене вывески», — рассказали URA.RU в ресторане сети.

Ранее стало известно, что McDonald’s заявил об окончательном уходе из России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании. «После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса», — говорится в пресс-релизе. Источник ТАСС в компании также сообщил, что в июне сеть перезапустится под новым брендом, сохранив коллектив и меню.

В Перми американский бренд McDonald’s представлен шестью ресторанами. Все они работают по договору франшизы.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны. Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания.