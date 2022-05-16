Из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США, рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов. Однако правительство по просьбе президента России Владимира Путина были разработаны пакеты антикризисных мер.
Американская сеть ресторанов McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании. По информации агентства, McDonald’s возобновит свою деятельность в РФ в середине июня. Коллектив, сетка заведений и меню сохранятся. О том, что сеть ресторанов быстрого питания окончательно уходит из России, сообщило иностранное издание Bloomberg. До этого об уходе компания объявляла в марте этого года. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжали работать. Из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США, рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов. Однако правительство по просьбе президента России Владимира Путина были разработаны пакеты антикризисных мер.