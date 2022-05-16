ТАСС: McDonald’s будет работать в России под другим брендом

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, большой златоуст, фонарь, колокольня, маккафе, максимильяновская церковь, макдоналдс, вывеска, питание
McDonald’s нашел выход из ситуации Фото:
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Американская сеть ресторанов McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

По информации агентства, McDonald’s возобновит свою деятельность в РФ в середине июня. Коллектив, сетка заведений и меню сохранятся.

О том, что сеть ресторанов быстрого питания окончательно уходит из России, сообщило иностранное издание Bloomberg. До этого об уходе компания объявляла в марте этого года. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжали работать.

Из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США, рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов. Однако правительство по просьбе президента России Владимира Путина были разработаны пакеты антикризисных мер.

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Американская сеть ресторанов McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании. По информации агентства, McDonald’s возобновит свою деятельность в РФ в середине июня. Коллектив, сетка заведений и меню сохранятся. О том, что сеть ресторанов быстрого питания окончательно уходит из России, сообщило иностранное издание Bloomberg. До этого об уходе компания объявляла в марте этого года. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжали работать. Из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США, рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов. Однако правительство по просьбе президента России Владимира Путина были разработаны пакеты антикризисных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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