Доллар и евро рухнули до докризисного уровня

На торгах курс доллара США впервые с 2020 года опускался ниже 63 рублей. Такие данные содержатся на сайте Московской биржи.
Курс доллара США составляет 62,8 рубля. Евро торгуется по 65,1 рубля — такие низкие валютные показатели фиксировались в 2017 году. На открытии торгов 16 мая евро и доллар стоили 66,15 и 63,85 рубля соответственно.
Ситуация на валютном рынке значительно изменилась после начала специальной операции на Украине, передает «Федеральное агентство новостей». Доллар США в конце февраля — начале марта торговался до 121 рубля. Однако вскоре рублю удалось отыграть позиции и вернуться к докризисным показателям. Поддержку нацвалюте оказывает ослабление евро на мировом рынке и решение многих стран ЕС покупать газ у Москвы за рубли, пишет RT.
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