Доллар и евро резко упали

16 мая 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Курс евро и доллара рухнули на открытии торгов Фото: Анна Майорова © URA.RU Евро и доллар упали на открытии торгов до 66,15 и 63,85 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 16 мая снизился до 63,85 рубля, курс евро упал до 66,15 рубля. 13 мая доллар стоил 64,54 рубля, евро — 67,15 рубля. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает, что курс рубля может укрепиться до 40 за доллар из-за продажи экспортной выручки, пишет «Национальная служба новостей». Резкий обвал евро к рублю случился из-за снижения импорта из стран Евросоюза, новой схемы оплаты газа в рублях, объяснил экономист Артем Тузов. Ранее стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евро и доллар упали на открытии торгов до 66,15 и 63,85 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 16 мая снизился до 63,85 рубля, курс евро упал до 66,15 рубля. 13 мая доллар стоил 64,54 рубля, евро — 67,15 рубля. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает, что курс рубля может укрепиться до 40 за доллар из-за продажи экспортной выручки, пишет «Национальная служба новостей». Резкий обвал евро к рублю случился из-за снижения импорта из стран Евросоюза, новой схемы оплаты газа в рублях, объяснил экономист Артем Тузов. Ранее стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.