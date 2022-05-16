В Тюмени бизнесмен получил 5 лет тюрьмы за смерть пяти человек

Предпринимателя Ниджата Новрузова осудили за торговлю паленой водкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ленинский суд Тюмени признал виновным предпринимателя Ниджата Новрузова в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как установило следствие, от отравления метиловой водкой, которой торговал бизнесмен, погибли пять человек.

«Ленинский суд Тюмени признал Ниджата Новрузова, 1990 года рождения, виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По приговору суда Новрузов проведет 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Следствием установлено, что в период с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года Новрузов торговал немаркированным алкоголем под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота» в одной из торговых точек на ул. Рижской в Тюмени. Пятеро покупателей контрафакта отравились и погибли. Судом установлено, что Новрузов единолично контролировал финансово-хозяйственную деятельность магазина. При этом формально он не являлся индивидуальным предпринимателем или юрлицом.

Как ранее писало URA.RU, в начале января 2022 года в Тюмени произошло массовое отравление людей метилосодержащей жидкостью. Ее продавали в бутылках из-под водки с этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота».

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