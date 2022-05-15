Иностранным гражданам помогут найти работу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане около 20 студентов из Нигерии, Эфиопии, Южной Кореи и Сирии испытывают материальные трудности из-за санкций и не могут найти работу. В пресс-службе областного УМВД со ссылкой на данные Управления по вопросам миграции URA.RU рассказали, где иностранным студентам помогут в трудоустройстве.

«Студентам необходимо подойти в Управление по вопросам миграции по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, 48, кабинет 107. Сотрудники полиции проконсультируют студентов и окажут помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно закону, иностранные студенты, могут работать в России без разрешительных документов или патента в свободное от учебы время. При этом студенты должны обучаться на очной форме по любой из программ: бакалавриат, магистратура, аспирантура и др. Также они могут работать во время каникул или подрабатывать в том вузе, где они проходят обучение, объяснили URA.RU в ведомстве.

До этого URA.RU писало, что иностранный студент КГУ из Эфиопии откликнулся на вакансию одной из курганских организаций. В письме он указал, что в связи с санкциями он не может получать деньги от родных из-за границы, а стипендии не хватает на ежемесячные расходы.

После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз, США и ряд других стран Запада ввели масштабные санкции в адрес России. При этом санкционное давление страна испытывает еще с начала 2000-х. Как отметил президент РФ Владимир Путин, основная цель введенных ограничений — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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