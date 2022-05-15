Сидящего в СИЗО экс-мэра Челябинска забыли вызвать в суд

Евгений Тефтелев так и не уехал в колонию после приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Калининский районный суд отложил рассмотрение ходатайства бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении вида исправительного учреждения. Причиной стало отсутствие извещения осужденного, сообщили URA.RU в аппарате судьи Ольги Сапаровой.

«Заседание отложено на 10 июля. Причиной стало то, что не имеется сведений о надлежащем извещении Тефтелева», — рассказали в суде.

Тефтелев в своем ходатайстве просит заменить ему колонию строгого режима на колонию-поселение. Фактически в колонии он не был, а с момента приговора и по сей день находится в СИЗО. Так как он отбыл уже две трети срока, то может просить об условно-досрочном освобождении. Однако выйти на свободу из СИЗО невозможно, а вот из колонии-поселения уже вполне можно подать такое ходатайство.

Экс-мэра сотрудники ФСБ задержали 11 декабря 2019 года. Показания на них дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев признал вину и приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф бывший градоначальник выплатил. Дело Пашкова до сих пор находится на рассмотрении в суде.