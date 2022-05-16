В России на шесть лет запретили показ Олимпиады

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Встреча серебряного призёра Олимпиады в Токио в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасии Татаревой. Екатеринбург, олимпиада, серебрянный призер, серебро, олимпийские игры, серебряная медаль, олимпиада токио2020, tokyo2020, токио2020
В России и Беларуси может не быть легальных трансляций Олимпийских игр 2026 и 2028 года Фото:

Россия и Беларусь не смогут показывать Олимпиаду, которая пройдет в 2026 и 2028 году. Страны не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа главных мировых соревнований. Такой информацией поделилась пресс-служба Международного олимпийского комитета. (МОК).

«Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес)», — отмечается в сообщении. Информацию приводит Sport24.

Заявки принимались до 25 апреля. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, пишет «Федеральное агентство новостей». Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.

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Россия и Беларусь не смогут показывать Олимпиаду, которая пройдет в 2026 и 2028 году. Страны не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа главных мировых соревнований. Такой информацией поделилась пресс-служба Международного олимпийского комитета. (МОК). «Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес)», — отмечается в сообщении. Информацию приводит Sport24. Заявки принимались до 25 апреля. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, пишет «Федеральное агентство новостей». Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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