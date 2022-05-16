В России на шесть лет запретили показ Олимпиады

Россия и Беларусь не смогут показывать Олимпиаду, которая пройдет в 2026 и 2028 году. Страны не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа главных мировых соревнований. Такой информацией поделилась пресс-служба Международного олимпийского комитета. (МОК).
«Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес)», — отмечается в сообщении. Информацию приводит Sport24.
Заявки принимались до 25 апреля. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, пишет «Федеральное агентство новостей». Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.
Россия и Беларусь не смогут показывать Олимпиаду, которая пройдет в 2026 и 2028 году. Страны не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа главных мировых соревнований. Такой информацией поделилась пресс-служба Международного олимпийского комитета. (МОК). «Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес)», — отмечается в сообщении. Информацию приводит Sport24. Заявки принимались до 25 апреля. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, пишет «Федеральное агентство новостей». Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.