Свердловчанина похитили, чтобы выбить из него долг

Трое вооруженных людей похитили свердловчанина за долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге трое молодых людей подозреваются в похищении свердловчанина и выбивании из него крупного долга, который тот взял накануне. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«В начале мая 2022 года обвиняемые, находясь в доме по улице Толмачева в городе Екатеринбурге, похитили 33-летнего мужчину, которого они, против его воли, переместили в квартиру дома по улице Ткачей», — сообщил Шульга. Он подчеркнул, что предположительно злоумышленники похитили мужчину, чтобы тот вернул крупный долг.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Трое человек, которых подозревают в похищении, заключили под стражу.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга URA.RU сообщили, что подозреваемые, похитив свердловчанина, угрожали ему убийством и показывали оружие. Сотрудники МВД и силовики спецназа СОБР Росгвардии задержали трех человек на улице Ткачей в Екатеринбурге. У них забрали огнестрельное оружие.

Об аналогичной истории с похищением ради выбивания долга URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Предположительно потерпевшим в этом деле стал свердловский бизнесмен Максим Степанов, имеющий долг в 400 млн рублей. Его вывезли в один из коттеджей Екатеринбурга и избивали. В организации похищения заподозрили высокопоставленных силовиков.