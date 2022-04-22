Свердловчанин обвинил офицеров МВД в выбивании 400 млн рублей

Потерпевший: «Мою жену пообещали отдать в бордель, засовывали в рот пистолет»

23 апреля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Предприниматель жалуется на то, что полицейские, связанные с бизнесменами, отдали его бандитам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский предприниматель Максим Степанов, учредитель ООО «Снабрегионресурс», пожаловался на то, что из него выбивают деньги. Около 400 млн рублей с него требуют нанятые уличные бойцы от имени высокопоставленных полицейских. Все они выходцы из отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД и оказались связаны со схемами ростовщичества. Сам Степанов, чье заявление передано в ГУ МВД по Свердловской области и имеется в распоряжении редакции, признает долг, но просит защиты от насилия. В заявлении Степанов указал несколько криминальных эпизодов, в которых он оказался жертвой. Один из них — похищение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «У меня с 2018 года в Екатеринбурге был бизнес, я в него привлекал деньги. Кроме того, брал средства «в рост», отдавал их с маржей с доходностью до 25% в квартал. К началу 2022 только проценты в сумме превышали 25 млн рублей в месяц. Деньги давали бизнесмены, как связанные с сотрудниками [полиции], так и несвязанные с ними, но зарабатывали все. В марте я признался, что платить больше не могу, поскольку все у меня рухнуло еще в 2020 году. Ситуация усугубилась из-за эпидемии коронавируса и спецоперации на Украине. 13 апреля этого года меня вывезли на разговор связанные с полицейскими [уличные бойцы] Женя «Маруня» и Антон «Шаман» и Саша «Спортик» — такие у них прозвища. Беседа была в одном из коттеджей в Екатеринбурге, где мне было сказано, что я должен деньги большому количеству бизнесменов. В процессе меня побили, сломали ребро, отбили почки, требуя в дальнейшем платить им. Ты, дескать, теперь должен нам. Угрожали семье: обещали, что жену отдадут в бордель проституткой, тещу убьют, дети станут сиротами. Сотрудникам моей компании засовывали в рот пистолет, требуя выдать информацию о моем бизнесе», — рассказал Степанов. Когда дефолт Степанова стал заметен для всех кредиторов, с ним началась работа по взысканию. У должника в начале апреля за долги забрали гараж, автомобиль и с дисконтом забрали квартиру стоимостью 16 млн рублей в Екатеринбурге, в течение нескольких часов выписали из нее малолетних детей. При большинстве разговоров присутствовал Александр Нужнов, представлявшийся действующим сотрудником полиции. Его знают как бывшего сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) свердловского главка МВД, ныне работающего в службе безопасности одной из крупнейших ФПГ. По словам собеседника, требование передать за долги квартиру в грубой форме выдвигал высокопоставленный сотрудник ОБОП Дмитрий Головко, обещавший расчленить за невозврат долга. Кроме того, при переговорах якобы присутствовал еще один коллега Головко по фамилии Кривошеин, специально прилетевший для этого из Москвы. Статья по теме Как в Екатеринбурге работает ОПГ вора в законе Трофы В разговоре с корреспондентом URA.RU Максим Степанов объясняет, что признает все долги, и готов со временем расплатиться со всеми кредиторами, включая полицейских, которым, якобы тоже должен. «Я готов судиться, в том числе, и в арбитраже, если надо понимаю и риски уголовной ответственности. Но я прошу, чтобы все претензии перешли в правовое поле, а моей супруге не пришлось скрываться от бандитов. Тем более, что угрозы поступают непрерывно», — резюмирует Степанов. Известно также, что упомянутые Степановым «Маруня» и «Шаман» и ранее фигурировали в криминальных сюжетах, о которых писали свердловские СМИ. Благодаря своим физическим кондициям упомянутые персоны замечены в выбивании долгов и сотрудничестве как с сотрудниками полиции, так и с криминалитетом. Пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт обращения за помощью потерпевшего в органы внутренних дел. «Поздним вечером 22 апреля в дежурную часть ГУ МВД по Свердловской области действительно поступило заявление данного гражданина. Оно в установленном порядке зарегистрировано. Заявителю выдан талон КУСП. Проверочные мероприятия по изложенным фактам поручено провести сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД, которые уже приступили работе по материалу. Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва. Если сведения о том, что стражи порядка преступили закон подтвердятся, последуют адекватные меры реагирования с направлением собранных материалов для принятия процессуального решения в СКР», — отметил полковник Горелых. URA.RU не удалось связаться с господином Нужновым и другими участниками истории, но редакция готова предоставить им возможность высказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский предприниматель Максим Степанов, учредитель ООО «Снабрегионресурс», пожаловался на то, что из него выбивают деньги. Около 400 млн рублей с него требуют нанятые уличные бойцы от имени высокопоставленных полицейских. Все они выходцы из отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД и оказались связаны со схемами ростовщичества. Сам Степанов, чье заявление передано в ГУ МВД по Свердловской области и имеется в распоряжении редакции, признает долг, но просит защиты от насилия. «У меня с 2018 года в Екатеринбурге был бизнес, я в него привлекал деньги. Кроме того, брал средства «в рост», отдавал их с маржей с доходностью до 25% в квартал. К началу 2022 только проценты в сумме превышали 25 млн рублей в месяц. Деньги давали бизнесмены, как связанные с сотрудниками [полиции], так и несвязанные с ними, но зарабатывали все. В марте я признался, что платить больше не могу, поскольку все у меня рухнуло еще в 2020 году. Ситуация усугубилась из-за эпидемии коронавируса и спецоперации на Украине. 13 апреля этого года меня вывезли на разговор связанные с полицейскими [уличные бойцы] Женя «Маруня» и Антон «Шаман» и Саша «Спортик» — такие у них прозвища. Беседа была в одном из коттеджей в Екатеринбурге, где мне было сказано, что я должен деньги большому количеству бизнесменов. В процессе меня побили, сломали ребро, отбили почки, требуя в дальнейшем платить им. Ты, дескать, теперь должен нам. Угрожали семье: обещали, что жену отдадут в бордель проституткой, тещу убьют, дети станут сиротами. Сотрудникам моей компании засовывали в рот пистолет, требуя выдать информацию о моем бизнесе», — рассказал Степанов. Когда дефолт Степанова стал заметен для всех кредиторов, с ним началась работа по взысканию. У должника в начале апреля за долги забрали гараж, автомобиль и с дисконтом забрали квартиру стоимостью 16 млн рублей в Екатеринбурге, в течение нескольких часов выписали из нее малолетних детей. При большинстве разговоров присутствовал Александр Нужнов, представлявшийся действующим сотрудником полиции. Его знают как бывшего сотрудника отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) свердловского главка МВД, ныне работающего в службе безопасности одной из крупнейших ФПГ. По словам собеседника, требование передать за долги квартиру в грубой форме выдвигал высокопоставленный сотрудник ОБОП Дмитрий Головко, обещавший расчленить за невозврат долга. Кроме того, при переговорах якобы присутствовал еще один коллега Головко по фамилии Кривошеин, специально прилетевший для этого из Москвы. В разговоре с корреспондентом URA.RU Максим Степанов объясняет, что признает все долги, и готов со временем расплатиться со всеми кредиторами, включая полицейских, которым, якобы тоже должен. «Я готов судиться, в том числе, и в арбитраже, если надо понимаю и риски уголовной ответственности. Но я прошу, чтобы все претензии перешли в правовое поле, а моей супруге не пришлось скрываться от бандитов. Тем более, что угрозы поступают непрерывно», — резюмирует Степанов. Известно также, что упомянутые Степановым «Маруня» и «Шаман» и ранее фигурировали в криминальных сюжетах, о которых писали свердловские СМИ. Благодаря своим физическим кондициям упомянутые персоны замечены в выбивании долгов и сотрудничестве как с сотрудниками полиции, так и с криминалитетом. Пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт обращения за помощью потерпевшего в органы внутренних дел. «Поздним вечером 22 апреля в дежурную часть ГУ МВД по Свердловской области действительно поступило заявление данного гражданина. Оно в установленном порядке зарегистрировано. Заявителю выдан талон КУСП. Проверочные мероприятия по изложенным фактам поручено провести сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД, которые уже приступили работе по материалу. Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва. Если сведения о том, что стражи порядка преступили закон подтвердятся, последуют адекватные меры реагирования с направлением собранных материалов для принятия процессуального решения в СКР», — отметил полковник Горелых. URA.RU не удалось связаться с господином Нужновым и другими участниками истории, но редакция готова предоставить им возможность высказаться.