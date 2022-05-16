Пенсионерам из ЯНАО доплатили ранее урезанную путинскую надбавку

Силовикам надбавку к пенсии выплачивали в меньшем объеме, чем положено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерам службы исполнения наказания из ЯНАО, раннее жаловавшимся на недоплату надбавки, анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным, сделали перерасчет и вернули деньги. Об этом URA.RU сообщила депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина, которой пожилые люди рассказали о проблеме.

«В начале апреля приходили пенсионеры и жаловались на недоплату путинской индексации пенсии. Сейчас пришли люди и сказали, что им сделали перерасчет и вернули деньги», — рассказала политик.

Оперативно получить комментарий в ямальском управлении ФСИН не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионерам недоплатили положенную надбавку к пенсии. Речь идет о фиксированной индексации пенсии для силовиков на 8,6%, а ямальцы из нее получили лишь 5,7%.