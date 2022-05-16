Премьер Венгрии: санкции против РФ эффективны только на бумаге

Премьер Венгрии раскритиковал санкции против России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Переизбранный парламентом Венгрии на посту премьер-министра Виктор Орбан заявил о неэффективности санкций против России. Он сказал об этом в речи, произнесенной после переизбрания, передает index.hu.
По словам Орбана, «континентальные лидеры убеждены, что санкции могут поставить Россию на колени». Но, утверждает он, «это возможно только на бумаге».
Венгрия выступает против введения нефтяного и газового эмбарго против России. Многочисленные санкции в отношении РФ страны Запада стали вводить после того, как Москва начала на Украине 24 февраля спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны.
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