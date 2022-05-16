Тагильчанка завела в квартире тысячи тараканов, змей и ящериц

Тагильчанка завела несколько экзотических ящериц Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила Любовь Мартьянова завела в своей квартире несколько колоний тараканов, четыре ящерицы, змей и живых крыс. Об этом рассказала дочь женщины Арина Мартьянова.

«В квартире проживает мой отец, моя мама, младшая сестра, две собаки, четыре агамы, два питона, три колонии тараканов (две или три тысячи). Есть живые крысы. Мне кажется, она сумасшедшая», — сообщила Арина Мартьянова в эфире программы «За гранью» на телеканале НТВ.

Она рассказала, что ранее мать завела несколько ядовитых пауков, от которых пришлось избавиться. «У нас в Нижнем Тагиле мало кто разводит таких экзотических животных», — объяснила Любовь Мартьянова свой выбор. Она уверена, что животные могут научить доброте несмотря на то, что они пугают ее родственников и могут вызвать аллергию.