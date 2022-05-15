В ходе спецоперации на Украине погиб семьянин из Тюмени

Мужчина скрыл от семьи, что подписал военный контракт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб 37-летний тюменский разведчик. Об этом стало известно журналистам. Мужчина скрыл от своей семьи, что подписал военный контракт.

«В ходе спецоперации на Украине погиб тюменец Александр Дьяков. 37-летний мужчина подписал контракт на 11 месяцев 13 апреля. Он был разведчиком-гранатометчиком мотострелкового полка», — сообщает издание 72.RU.

Брат погибшего рассказал журналистам, что Александр последний раз выходил на связь 1 мая. Семье разведчик не сообщил о том, что подписал военный контракт. Сказал, что поехал работать на вахту. Извещение о гибели родственники получили 14 мая. Как погиб Дьяков близким неизвестно. У Александра в Тюмени остались супруга и двое несовершеннолетних сыновей.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего угнетения. Также глава России подчеркнул, что в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимают участие только те военные, которые проходят службу по контракту.