Швеция подает заявку на членство в НАТО

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг швеции
О том, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО, заявили власти страны Фото:

Правительство Швеции решило официально подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такая информация опубликована на официальном сайте шведской общественной радиовещательной организации Sveriges Radio.

«Правительство решило, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с лидером партии „Умеренных“ Ульфом Кристерссоном», — говорится в сообщении.

Ранее Андерссон заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России, передает Life. О том, что Швеция приняла официальное решение о вступлении в Альянс, стало известно 15 мая. В ответ на это президент России Владимир Путин отметил, что такой шаг не несет для России угрозы. Однако ответная реакция на агрессивные действия Североатлантического альянса, безусловно, будет, приводит информацию «Национальная служба новостей».

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Правительство Швеции решило официально подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такая информация опубликована на официальном сайте шведской общественной радиовещательной организации Sveriges Radio. «Правительство решило, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с лидером партии „Умеренных“ Ульфом Кристерссоном», — говорится в сообщении. Ранее Андерссон заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России, передает Life. О том, что Швеция приняла официальное решение о вступлении в Альянс, стало известно 15 мая. В ответ на это президент России Владимир Путин отметил, что такой шаг не несет для России угрозы. Однако ответная реакция на агрессивные действия Североатлантического альянса, безусловно, будет, приводит информацию «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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