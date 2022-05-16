Россия ответила на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом говорится в заявлении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — отметил Володин.
Он добавил,что членами комиссии являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. «С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам. Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию», — добавил Володин.
Швеция и Финляндия ранее, — после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, — объявили о решении вступить в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что у России нет претензий к данным странам, но Москву беспокоит расширение военной инфраструктуры НАТО, связанное с увеличением числа участников альянса.
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом говорится в заявлении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. «Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — отметил Володин. Он добавил,что членами комиссии являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. «С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам. Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию», — добавил Володин. Швеция и Финляндия ранее, — после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, — объявили о решении вступить в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что у России нет претензий к данным странам, но Москву беспокоит расширение военной инфраструктуры НАТО, связанное с увеличением числа участников альянса.