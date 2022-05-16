Глава тагильского фонда рассказал о детях, которым помог

Фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила помогает детям по всей России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учредитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков рассказал о работе фонда за апрель. Вместе с командой они оплатили лечение девяти детям, еще десятки малышей получили бесплатные консультации с врачами. Данные за апрель Бычков опубликовал у себя в соцсетях.

«В апреле мы помогли оплатить лечение девяти детей (а всего уже 545). Наши спецавтомобили с подъемниками совершили больше 300 поездок. Больше 300 занятий суммарно провели наши специалисты АФК (адаптивная физическая культура), дефектолог и психолог. Кстати, в апреле мы начали тестировать с психологом новый формат — групповые занятия с детьми», — рассказывает Бычков.

Дефектологи и врачи АФК по просьбе фонда ездят к детям по всей Свердловской области, в том числе в глубинке, где нет реабилитационных центров. Работают в фонде и няни — в апреле больше 60 раз выезжали на помощь семьям. Фонд «Живи, малыш» основан в 2012 году в Нижнем Тагиле. Сотрудники фонда помогают больным детям со всей России проходить лечение и реабилитацию. 1 июня фонду «Живи, малыш» исполнится 10 лет.

Ранее URA.RU сообщало про основателя екатеринбургских ресторанов Dong Po и Fugu Евгения Урюпина, который создал благотворительный фонд «Наш мир» для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По словам Урюпина, фонд будет помогать в плане здоровья, обучения и развития детей.