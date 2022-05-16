В Англии предсказали финансовый апокалипсис из-за Украины

17 мая 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Глава Банка Англии предостерег о возможности катастрофического роста цен на продовольствие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В настоящее время существуют апокалиптические прогнозы роста мировых цен на продовольствие из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. «Опасаюсь, что с Украиной связаны наиболее серьезные [экономические] риски, которые я сведу к двум факторам. Первый — дальнейшее резкое повышение цен на энергоносители, которое теперь будет происходить преимущественно за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо. <…> Второй, и я боюсь, что мои слова будет звучать довольно апокалиптически, касается продовольствия», — сказал он, выступая в парламентском комитете по финансам, передает ТАСС. Эндрю Бейли привел в пример слова министра финансов Украины Сергея Марченко, который ранее говорил о том, что у Украины есть запасы продовольствия и она с оптимизмом смотрит на ситуацию с посевными работами. В то же время, подчеркнул финансист, ее возможности экспортировать пшеницу, растительное масло и другие продовольственные товары крайне ограничены. Ранее президент Болгарии Румен Радев говорил о том, что затягивание украинского кризиса может привести к экономической самоликвидации всей Европы. Он считает, что все к этому и идет. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В настоящее время существуют апокалиптические прогнозы роста мировых цен на продовольствие из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. «Опасаюсь, что с Украиной связаны наиболее серьезные [экономические] риски, которые я сведу к двум факторам. Первый — дальнейшее резкое повышение цен на энергоносители, которое теперь будет происходить преимущественно за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо. <…> Второй, и я боюсь, что мои слова будет звучать довольно апокалиптически, касается продовольствия», — сказал он, выступая в парламентском комитете по финансам, передает ТАСС. Эндрю Бейли привел в пример слова министра финансов Украины Сергея Марченко, который ранее говорил о том, что у Украины есть запасы продовольствия и она с оптимизмом смотрит на ситуацию с посевными работами. В то же время, подчеркнул финансист, ее возможности экспортировать пшеницу, растительное масло и другие продовольственные товары крайне ограничены. Ранее президент Болгарии Румен Радев говорил о том, что затягивание украинского кризиса может привести к экономической самоликвидации всей Европы. Он считает, что все к этому и идет. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета.