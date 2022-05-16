16 мая 2022

Эксперты по мерзлоте в ЯНАО подделывали отчетность для строителей

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Стройплощадка Деревни Универсиады- 2023 . Екатеринбург, строитель, стройка, универсиада2023
Строители выявили обман экспертов, власти инициировали уголовные дела Фото:

В ЯНАО в отношении экспертов, проводивших некачественное изучение мерзлотных грунтов перед началом строительства, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, отвечая на вопросы руководителей уральских СМИ.

«Мы ни раз сталкивались с ситуацией, когда в отчетах все хорошо, а когда строители выходят на площадку, они говорят, что там под землей не все так хорошо, как в этих замечательных картинках. <…> Это сложно все перепроверить», — заявил губернатор ЯНАО.

Глава региона рассказал, что были выявлены случаи, когда цифры в отчетах не соответствовал реальным действиям экспертов — на бумаге скважины должны были быть 15 метров, а по факту два метра. Артюхов отметил, что это стало одной из причин, по которым в регионе решено было создать базу для самостоятельного изучения вечной мерзлоты. В ЯНАО открывают первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Раньше такие задачи выполнялись на аутсорсинге.

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В ЯНАО в отношении экспертов, проводивших некачественное изучение мерзлотных грунтов перед началом строительства, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, отвечая на вопросы руководителей уральских СМИ. «Мы ни раз сталкивались с ситуацией, когда в отчетах все хорошо, а когда строители выходят на площадку, они говорят, что там под землей не все так хорошо, как в этих замечательных картинках. <…> Это сложно все перепроверить», — заявил губернатор ЯНАО. Глава региона рассказал, что были выявлены случаи, когда цифры в отчетах не соответствовал реальным действиям экспертов — на бумаге скважины должны были быть 15 метров, а по факту два метра. Артюхов отметил, что это стало одной из причин, по которым в регионе решено было создать базу для самостоятельного изучения вечной мерзлоты. В ЯНАО открывают первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Раньше такие задачи выполнялись на аутсорсинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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