Эксперты по мерзлоте в ЯНАО подделывали отчетность для строителей

17 мая 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Строители выявили обман экспертов, власти инициировали уголовные дела Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЯНАО в отношении экспертов, проводивших некачественное изучение мерзлотных грунтов перед началом строительства, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, отвечая на вопросы руководителей уральских СМИ. «Мы ни раз сталкивались с ситуацией, когда в отчетах все хорошо, а когда строители выходят на площадку, они говорят, что там под землей не все так хорошо, как в этих замечательных картинках. <…> Это сложно все перепроверить», — заявил губернатор ЯНАО. Глава региона рассказал, что были выявлены случаи, когда цифры в отчетах не соответствовал реальным действиям экспертов — на бумаге скважины должны были быть 15 метров, а по факту два метра. Артюхов отметил, что это стало одной из причин, по которым в регионе решено было создать базу для самостоятельного изучения вечной мерзлоты. В ЯНАО открывают первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Раньше такие задачи выполнялись на аутсорсинге. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В ЯНАО в отношении экспертов, проводивших некачественное изучение мерзлотных грунтов перед началом строительства, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, отвечая на вопросы руководителей уральских СМИ. «Мы ни раз сталкивались с ситуацией, когда в отчетах все хорошо, а когда строители выходят на площадку, они говорят, что там под землей не все так хорошо, как в этих замечательных картинках. <…> Это сложно все перепроверить», — заявил губернатор ЯНАО. Глава региона рассказал, что были выявлены случаи, когда цифры в отчетах не соответствовал реальным действиям экспертов — на бумаге скважины должны были быть 15 метров, а по факту два метра. Артюхов отметил, что это стало одной из причин, по которым в регионе решено было создать базу для самостоятельного изучения вечной мерзлоты. В ЯНАО открывают первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Раньше такие задачи выполнялись на аутсорсинге.