16 мая 2022
15 мая 2022
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13 мая 2022

«НОВАТЭК» увеличивает объем добычи газа в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ПАО «НОВАТЭК» начало разработку нового месторождения на Ямале Фото:

Дочернее предприятие компании ПАО «НОВАТЭК» приступило к добыче газа на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО. Это позволит существенно увеличить объемы добычи газа, добываемого компанией, сообщается на сайте «НОВАТЭК».

«Запуск месторождений Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы добычи газа и газового конденсата», — приводит пресс-служба компании слова председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона на сайте.

Дочернее предприятие компании, ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ведет работу в режиме пусконаладочных работ. Годовой уровень добычи природного газа на Ево-Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м. Для сравнения, газопровод «Ямал-Европа» обладает мощностью перегонять 33 млрд. кубометров газа в год.

Ранее URA.RU рассказало о том, что компания «НОВАТЭК» не планирует сворачивать работы по реализации проекта «Арктик СПГ-2». Компания уже заключила контракты на поставку оборудования для второй и третьей линии проекта.

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Дочернее предприятие компании ПАО «НОВАТЭК» приступило к добыче газа на Ево-Яхинском блоке месторождений в ЯНАО. Это позволит существенно увеличить объемы добычи газа, добываемого компанией, сообщается на сайте «НОВАТЭК». «Запуск месторождений Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы добычи газа и газового конденсата», — приводит пресс-служба компании слова председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона на сайте. Дочернее предприятие компании, ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ведет работу в режиме пусконаладочных работ. Годовой уровень добычи природного газа на Ево-Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м. Для сравнения, газопровод «Ямал-Европа» обладает мощностью перегонять 33 млрд. кубометров газа в год. Ранее URA.RU рассказало о том, что компания «НОВАТЭК» не планирует сворачивать работы по реализации проекта «Арктик СПГ-2». Компания уже заключила контракты на поставку оборудования для второй и третьей линии проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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