НОВАТЭК продолжит работу над проектом в ЯНАО, несмотря на санкции

Первая линия сжижения должна быть запущена в 2023 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

ПАО «НОВАТЭК» продолжит работу по запуску первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ 2». Компания планирует начать транспортировку первой плавучей платформы из Мурманска в акваторию Обской губы до конца августа.

«НОВАТЭК поставил на паузу все процессы по реализации своих перспективных проектов за исключением первой очереди „Арктик СПГ-2“. Линии сжижения в рамках проекта собираются в Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы на Ямал», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

Помимо этого компания «НОВАТЭК» заморозила работы по всем своим перспективным проектам, кроме «Арктик СПГ-2». Сообщается, что в конце 2021 года проект был профинансирован на 57%. В августе этого года компания планирует транспортировать первую линию сжижения из Мурманска в ЯНАО, которая должна быть запущена в 2023 году. «НОВАТЭК» уже заключила контракты на поставку оборудования для второй и третьей линии проекта, но источники «Коммерсанта» указывают, что возможны задержки из-за ужесточения экспортного контроля в ЕС и сбоев в логистических цепочках при поставках в РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Франции Эмануэль Макрон запретил французским банкам вкладывать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО. Долю в проекте имеет французская нефтегазовая компания TotalEnergies, а именно 11,6%, а также ему принадлежат 19,4% в капитале «НОВАТЭК». Его общая доля в проекте составляет 21,6%. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте, остальные 40% поделены между французской компанией и китайскими CNPC и CNOOC и японской Japan Arctic LNG B.V.

ЕС и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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