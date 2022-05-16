Олег Матыцин включился в историю со скандалом вокруг «Локомотива» и «Уралочки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В министерстве спорта РФ назвали неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику, комментируя ситуацию вокруг спортсменки клуба «Уралочка» Аиламы Монтальво. Тренер «Локомотива» Андрей Воронков обозвал кубинскую спортсменку. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.

«Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера „Локомотива“», — говорится в сообщении министра спорта Олега Матыцина.

Ведущий канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, процитировавший обращение Матыцина, также в очередной раз призвал к ответу калининградский клуб. «Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет», — сказал ведущий. Заседание дисциплинарной комиссии по делу тренера «Локомотива» Андрея Воронкова состоится 19 мая.

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал спортсменку обезьяной во время чемпионата России. Такое выражение он позволил себе в адрес волейболистки во время общения со спортсменками своей команды.

Сама Аилама Сесе Монталво в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. По ее словам, выражение Воронкова ее не задело. «Его проблема, что он не может контролировать свое ненасытное эго», — подчеркнула спортсменка. За нее вступилась журналистка Ксения Собчак и журналист Дмитрий Губерниев.

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