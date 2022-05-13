Дмитрий Губерниев высказался по поводу скандала с участием тренера волейбольного клуба «Локомотив» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал после победного финального матча чемпионата России дисквалифицировать воллейбольный клуб «Локомотив», тренер которой Андрей Воронков назвал «обезьяной» кубинскую спортсменку свердловской «Уралочки». Также он раскритиковал всю команду-победителя, молчание которой, по его словам, только усугубляет конфликт.

«Они просто хамы, других слов нет. Один расист и женоненавистник, а другие его покрывают. Слово за Всероссийской федерацией волейбола. Надо беспощадно карать за такое, дисквалифицировать. Молчание только усугубляет все и делает ситуацию более критичной. Дураки молчат. А умные извиняются или предпринимают какие-то действия», — приводит «Матч ТВ» слова Губерниева. Извинения от Воронкова потребовала и генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко. Высказывание тренера «Локомотива» рассматривает дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола.

Скандал из-за слов Воронкова разгорелся накануне — после публикации URA.RU. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монталво. Дмитрий Губерниев ранее уже призывал руководство «Локомотива» принести извинения. По итогам матча «Локомотив» стал чемпионом России.

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