В России резко подорожали унитазы

17 мая 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Больше всего цены выросли на смесители, раковины, унитазы и инсталляции эконом-класса подорожали Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В России отмечают рост стоимости сантехники по отдельным позициям за период с февраля по май. Об этом говорится в исследовании строительной компании Pridex. Сравнивая цены того же периода 2021 года, можно заметить, что унитазы, смесители, раковины и инсталляции эконом-класса подорожали в среднем на 20-70%, передает РБК. Как утверждает коммерческий директор компании Александр Алейников, виной тому стало повышение стоимости товаров китайскими и турецкими производителями, которые пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов. Что касается товаров премиум-класса, их цены выросли на 5-25%. При этом в этом сегменте наблюдается куда больший дефицит товаров, чем в сегменте эконом. Также замечено, что душевые кабины, ванные и комплектующие для них в эконом-сегменте подорожали на 30-70%, а в премиум-сегменте цены на них подскочили на 10-25%. Полотенцесушители в обоих сегментах выросли в цене на 15-20%. Аксессуары для санузлов, такие как дозаторы, диспенсеры и держатели подорожали до 40% в эконом-сегменте и до 20% в премиум-сегменте. Владелец торговых сетей группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» Вячеслав Брозовский еще в апреле говорил о том, что российские магазины начали массово закупать сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками, Он подчеркнул, что в магазинах «Добрострой» и «Домострой» европейская сантехника ранее не продавалась, при этом в компании ожидают, что покупатель из верхнего сегмента перейдет в средний из-за ухода с рынка западных производителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России отмечают рост стоимости сантехники по отдельным позициям за период с февраля по май. Об этом говорится в исследовании строительной компании Pridex. Сравнивая цены того же периода 2021 года, можно заметить, что унитазы, смесители, раковины и инсталляции эконом-класса подорожали в среднем на 20-70%, передает РБК. Как утверждает коммерческий директор компании Александр Алейников, виной тому стало повышение стоимости товаров китайскими и турецкими производителями, которые пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов. Что касается товаров премиум-класса, их цены выросли на 5-25%. При этом в этом сегменте наблюдается куда больший дефицит товаров, чем в сегменте эконом. Также замечено, что душевые кабины, ванные и комплектующие для них в эконом-сегменте подорожали на 30-70%, а в премиум-сегменте цены на них подскочили на 10-25%. Полотенцесушители в обоих сегментах выросли в цене на 15-20%. Аксессуары для санузлов, такие как дозаторы, диспенсеры и держатели подорожали до 40% в эконом-сегменте и до 20% в премиум-сегменте. Владелец торговых сетей группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» Вячеслав Брозовский еще в апреле говорил о том, что российские магазины начали массово закупать сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками, Он подчеркнул, что в магазинах «Добрострой» и «Домострой» европейская сантехника ранее не продавалась, при этом в компании ожидают, что покупатель из верхнего сегмента перейдет в средний из-за ухода с рынка западных производителей.