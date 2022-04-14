Торговые сети группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» массово закупают сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Вячеслав Брозовский.
«Сегодня мы все свободные деньги направляем на закуп китайского импорта, который есть в России. Это сантехника, инженерная сантехника, электрика, электроустановка. Все, что можем, все скупаем, пока есть», — сказал предприниматель.
По его словам, закупают товары у компаний, которые заказывают в Китае производство под их торговыми марками и продают оптом. Пока их продукция есть в наличии, но отгружают ее только по предоплате.
«Сегодня у нас активный закуп идет, потому что мы понимаем, что могут быть перебои с поставками. Видите, европейцы с рынка уходят. Это премиальный сегмент — Schneider, Legrand (электротехника, Франция — прим. ред), Grohe (смесители, Германия — при. ред.). Это же надо замещать», — добавил Брозовский.
Он отметил, что в магазинах розничных сетей «Добрострой» и «Домострой» никогда не продавалась европейская сантехника, только средний ценовой сегмент. Но в компании ожидают, что из-за ухода с рынка западных производителей, покупатель из верхнего сегмента придет в средний.
Торговые сети группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» массово закупают сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Вячеслав Брозовский. «Сегодня мы все свободные деньги направляем на закуп китайского импорта, который есть в России. Это сантехника, инженерная сантехника, электрика, электроустановка. Все, что можем, все скупаем, пока есть», — сказал предприниматель. По его словам, закупают товары у компаний, которые заказывают в Китае производство под их торговыми марками и продают оптом. Пока их продукция есть в наличии, но отгружают ее только по предоплате. «Сегодня у нас активный закуп идет, потому что мы понимаем, что могут быть перебои с поставками. Видите, европейцы с рынка уходят. Это премиальный сегмент — Schneider, Legrand (электротехника, Франция — прим. ред), Grohe (смесители, Германия — при. ред.). Это же надо замещать», — добавил Брозовский. Он отметил, что в магазинах розничных сетей «Добрострой» и «Домострой» никогда не продавалась европейская сантехника, только средний ценовой сегмент. Но в компании ожидают, что из-за ухода с рынка западных производителей, покупатель из верхнего сегмента придет в средний.