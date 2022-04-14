Свердловские торговые сети запасаются сантехникой из Китая. «Скупаем, пока есть»

14 апреля 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

В сетях «Добрострой» и «Домострой» готовятся к наплыву клиентов, которые раньше покупали европейскую сантехнику Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Торговые сети группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» массово закупают сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Вячеслав Брозовский. «Сегодня мы все свободные деньги направляем на закуп китайского импорта, который есть в России. Это сантехника, инженерная сантехника, электрика, электроустановка. Все, что можем, все скупаем, пока есть», — сказал предприниматель. По его словам, закупают товары у компаний, которые заказывают в Китае производство под их торговыми марками и продают оптом. Пока их продукция есть в наличии, но отгружают ее только по предоплате. «Сегодня у нас активный закуп идет, потому что мы понимаем, что могут быть перебои с поставками. Видите, европейцы с рынка уходят. Это премиальный сегмент — Schneider, Legrand (электротехника, Франция — прим. ред), Grohe (смесители, Германия — при. ред.). Это же надо замещать», — добавил Брозовский. Он отметил, что в магазинах розничных сетей «Добрострой» и «Домострой» никогда не продавалась европейская сантехника, только средний ценовой сегмент. Но в компании ожидают, что из-за ухода с рынка западных производителей, покупатель из верхнего сегмента придет в средний. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Торговые сети группы Brozex «Добрострой» и «Домострой» массово закупают сантехнику из Китая, пока не начались перебои с поставками. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Вячеслав Брозовский. «Сегодня мы все свободные деньги направляем на закуп китайского импорта, который есть в России. Это сантехника, инженерная сантехника, электрика, электроустановка. Все, что можем, все скупаем, пока есть», — сказал предприниматель. По его словам, закупают товары у компаний, которые заказывают в Китае производство под их торговыми марками и продают оптом. Пока их продукция есть в наличии, но отгружают ее только по предоплате. «Сегодня у нас активный закуп идет, потому что мы понимаем, что могут быть перебои с поставками. Видите, европейцы с рынка уходят. Это премиальный сегмент — Schneider, Legrand (электротехника, Франция — прим. ред), Grohe (смесители, Германия — при. ред.). Это же надо замещать», — добавил Брозовский. Он отметил, что в магазинах розничных сетей «Добрострой» и «Домострой» никогда не продавалась европейская сантехника, только средний ценовой сегмент. Но в компании ожидают, что из-за ухода с рынка западных производителей, покупатель из верхнего сегмента придет в средний.