США возобновят переговоры о передаче Украине 40 млрд долларов 17 мая 2022 в 03:41 Размер текста - 17 + Переговоры решили все-таки провести Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат США поставит на окончательное рассмотрение проект о выделении денежной помощи Украине в размере 40,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого велась на официальном сайте верхней палаты законодательного органа. Известно, что законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Таким образом, законодатели ограничили отведенное на дебаты по пакету время 30 часами. Предполагается, что 18 мая большинство сенаторов дадут согласие на данную инициативу, затем передадут на согласование президенту США Джо Байдену. Ранее палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Позже сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Сенат США поставит на окончательное рассмотрение проект о выделении денежной помощи Украине в размере 40,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого велась на официальном сайте верхней палаты законодательного органа. Известно, что законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Таким образом, законодатели ограничили отведенное на дебаты по пакету время 30 часами. Предполагается, что 18 мая большинство сенаторов дадут согласие на данную инициативу, затем передадут на согласование президенту США Джо Байдену. Ранее палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Позже сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям