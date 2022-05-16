Пьяная женщина ударила продавца из ревности к мужу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана ударила сотрудника магазина «Ежевика» по улице Половининская, 14 и разбила стекло, которое загораживало кассу, потому что ее муж подарил цветы продавцу. Об этом сообщил пострадавший продавец магазина Аида Абрамова в социальных сетях.

«Женщина с мужчиной устроили полный ужас. Примерно в пол первого ночи женщина зашла купить спиртного, затем вышла. Следом за ней зашел мужчина (ее муж) и протянул мне цветок. Вследствие чего я получила удар от его супруги, забежавшей с криками. Женщина разбила стекло, которое загораживало кассу и угрожала», — пишет девушка в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

Девушка уточнила, что супруги, пришедшие в магазин были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Продавец также сообщила, что в магазине на момент происшествия находился еще один покупатель, он помог успокоить пьяную женщину. Девушка вызвала частную службу охраны и написала два заявления в полицию.

Женщина из ревности напала на продавца и разнесла магазин Фото: «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте»