В Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой. «Кипяток хлещет прямо на проезжую часть». Видео

17 мая 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария, появились лужи из кипятка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Эльмаш прорвало трубу с горячей водой, после чего на улице образовались лужи из кипятка. Об этом сообщили очевидцы. «Кипяток хлещет прямо на проезжую часть. Служб еще никаких нет. Рядом школа № 95, вот там уже приличная лужа образовалась. Еще немного, и будет прекрасный бассейн. Ехать уже проблемно, а скоро лужа совсем расплывется», — рассказал очевидец порталу Е1. Происшествие произошло на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Космонавтов. По словам очевидцев, трубу прорвало в пол шестого утра. Корреспонденту URA.RU оперативно дозвониться в пресс-службу екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) не удалось. Ранее URA.RU сообщало о коммунальной аварии в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге, водители продолжали движение на автомобилях по затопленной улице. Также мы рассказывали о огромной луже на Уралмаше, в которой купались дети.

В Екатеринбурге в районе Эльмаш прорвало трубу с горячей водой, после чего на улице образовались лужи из кипятка. Об этом сообщили очевидцы. «Кипяток хлещет прямо на проезжую часть. Служб еще никаких нет. Рядом школа № 95, вот там уже приличная лужа образовалась. Еще немного, и будет прекрасный бассейн. Ехать уже проблемно, а скоро лужа совсем расплывется», — рассказал очевидец порталу Е1. Происшествие произошло на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Космонавтов. По словам очевидцев, трубу прорвало в пол шестого утра. Корреспонденту URA.RU оперативно дозвониться в пресс-службу екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) не удалось. Ранее URA.RU сообщало о коммунальной аварии в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге, водители продолжали движение на автомобилях по затопленной улице. Также мы рассказывали о огромной луже на Уралмаше, в которой купались дети.