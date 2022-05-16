В Тюменской области на ребенка напала смертельно опасная змея

Змея укусила подростка, из-за чего он провел в больнице 10 дней (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Гадюка напала на подростка в селе Мияссы (Тюменская область), из-за чего мальчику понадобилась экстренная помощь медиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. В подобных случаях смерть пациента может наступить в течение получаса.

«В Областной больнице №15 зарегистрирован первый случай обращения за помощью по поводу укуса змеи в этом году. ЧП произошло в селе Мияссы, откуда был доставлен 15-летний подросток. Хирург оценил его состояние как средней степени тяжести. Мальчик 10 дней провел под наблюдением врачей, сейчас его здоровью ничего не угрожает», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного депздрава.

Медики напомнили о последствиях укуса змей. Так, в месте поражения развивается отек, ткани синеют. Кровотечения почти не бывает. Пострадавшего может тошнить, у него повышается температура, появляется озноб. Из стандартных симптомов также выделяют головокружения, потерю сознания, судороги. Смерть может наступить уже через 30 минут, но иногда через сутки и даже более.

Для того чтобы замедлить распространение яда, нужно зафиксировать место укуса и принимать обильное питье. Может понадобиться искусственное дыхание или массаж сердца. Противопоказано накладывать жгут или пытаться выдавить яд. Рану нужно продезинфицировать, наложить стерильную повязку, и доставить пострадавшего в больницу.

Ранее URA.RU писало, что ядовитые змеи вышли из спячки в Тюменской области еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление.

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