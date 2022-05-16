16 мая 2022

Из Кольцово появился новый рейс на юг России

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100
Рейсы начнут отправлять с 17 мая по два раза в неделю Фото:

Авиакомпания Nordstar начинает регулярные прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«С 17 мая запускаются перелеты из Кольцово в Ставрополь», — сообщил корреспонденту агентства директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

Рейс из Кольцово в аэропорт Ставрополя будет осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам с 15 часов по времени Екатеринбурга. Прилет в Ставрополь — в 16:40 по местному времени. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля.

Ранее о старте перелетов на юг РФ сообщала авиакомпания «Россия». Самолеты компании отправляются в Сочи по понедельникам и пятницам.

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Авиакомпания Nordstar начинает регулярные прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «С 17 мая запускаются перелеты из Кольцово в Ставрополь», — сообщил корреспонденту агентства директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских. Рейс из Кольцово в аэропорт Ставрополя будет осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам с 15 часов по времени Екатеринбурга. Прилет в Ставрополь — в 16:40 по местному времени. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля. Ранее о старте перелетов на юг РФ сообщала авиакомпания «Россия». Самолеты компании отправляются в Сочи по понедельникам и пятницам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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