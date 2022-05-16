Из-за африканской чумы свиней в ХМАО запретили охоту

Распоряжение действует до отмены карантина по АЧС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за вспышки африканской чумы свиней в ХМАО запретили охотиться. Ограничение действует на территории Нягани, автодороги Нягань — Унъюган и в Октябрьском районе. Информация об этом появилась на сайте региональной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

«Природнадзор Югры информирует охотников Ханты-Мансийского автономного округа — Югры о том, что Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 11 мая 2022 года издано распоряжение № 124-рг „Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нягань, автодорога город Нягань — поселок Унъюган, садовый массив 2, проезд 1, участок № 10“ в Октябрьском районе в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что основная задача ограничений — не допустить разноса вируса по территории региона. За исполнением контрольно-надзорных мероприятий в установленных распоряжением зонах будут следить инспекторы Природнадзора Югры. «За действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предупредили в службе.

Ранее URA.RU сообщало, что вирус африканской чумы обнаружили в Нягани. Вспышка произошла в одном из подсобных хозяйств города.