В Шотландии задумались о вступлении в НАТО

Шотландия должна вступить в НАТО, считает премьер-министр страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Шотландии следует вступить в НАТО после обретения независимости. Об этом заявила премьер-министр Никола Стерджен.

«Шотландия должна вступить в НАТО после отделения от Соединенного Королевства. <…> События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция абсолютно правильная», — приводит The Times слова Стерджен во время мероприятия в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Ранее правительство Финляндии приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. В странах уверены, что это повысит их уровень безопасности, однако в Министерстве иностранных дел РФ считают иначе, пишет RT. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». При этом в НАТО нет единого мнения насчет принятия стран в альянс. Против этого выступила Турция и две оппозиционные партии в Швеции, передает телеканал 360.