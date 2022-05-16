Путин ответил на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО Фото:

Президент России Владимир Путин отерагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Свое заявление он сделал на саммите ОДКБ, проходящем в Москве, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».

«У России нет проблем с этими странами. И вступление их в НАТО не несет угрозы нам. Но расширение военной инфраструктуры это вызов. Проблема создается на голом месте. Будем реагировать», — сказал Путин.

Швеция и Финляндия накануне, 15 мая, официально объявили о своем решении вступить в НАТО. Это делается на фоне российской спецоперации, проводимой на Украине и направленной на демилитаризацию и денацификацию данной страны.

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Президент России Владимир Путин отерагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Свое заявление он сделал на саммите ОДКБ, проходящем в Москве, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24». «У России нет проблем с этими странами. И вступление их в НАТО не несет угрозы нам. Но расширение военной инфраструктуры это вызов. Проблема создается на голом месте. Будем реагировать», — сказал Путин. Швеция и Финляндия накануне, 15 мая, официально объявили о своем решении вступить в НАТО. Это делается на фоне российской спецоперации, проводимой на Украине и направленной на демилитаризацию и денацификацию данной страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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