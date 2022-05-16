Путин ответил на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Владимир Путин отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Президент России Владимир Путин отерагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Свое заявление он сделал на саммите ОДКБ, проходящем в Москве, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».
«У России нет проблем с этими странами. И вступление их в НАТО не несет угрозы нам. Но расширение военной инфраструктуры это вызов. Проблема создается на голом месте. Будем реагировать», — сказал Путин.
Швеция и Финляндия накануне, 15 мая, официально объявили о своем решении вступить в НАТО. Это делается на фоне российской спецоперации, проводимой на Украине и направленной на демилитаризацию и денацификацию данной страны.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале