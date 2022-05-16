Тревога оказалось ложной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа молодых людей в военной амуниции и с оружием в руках напугали жителей многоквартирного дома в Нижневартовске. Мужчины начали выгружать из багажника автомобиля чехлы с оружием, а затем заносить их в квартиру, что вызвало у очевидцев тревогу. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«На видео с камер наружного наблюдения видно, как двое мужчин разгружают из автомобиля чехлы с оружием, его было очень много. Сначала они затащили его в подъезд, а затем в лифт, и жители дома, естественно, испугались, что их сейчас убивать начнут», — рассказал источник.

В УМВД по ХМАО-Югре информацию подтвердили, однако никаких претензий у правоохранителей к мужчинам не оказалось: «По данному факту проводилась проверка, молодые люди с оружием оказались организаторами спортивно-развлекательных тактических игр — страйкбола, пейнтбола и лазертага. Нарушений нет», — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция в ХМАО нашла мужчину, разгуливающего с ружьем по городу. Оружие оказалось пневматическим, а мужчина — охотником.