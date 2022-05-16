В Курганской области резко выросло число новых квартир. Документ

17 мая 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В 2021 году в регионе было построено 1840 новых квартир за счет населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за год число квартир, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, выросло с 1407 в 2020 году до 1840 в 2021 году. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Число построенных квартир и их средний размер в Курганской области. <…> Населением за счет собственных и привлеченных средств: 2020 [год] — число квартир 1407, 2021 [год] — число квартир 1840», — указано в данных Свердловскстата. При этом в 2019 году таких квартир было построено 1589. Средний размер этих квартир за год уменьшился. В 2020 году средняя их общая площадь составляла 140,2 квадратных метра, а в 2021 году — 122,1. В 2017 году таких квартир было построено 999, а их средняя площадь составляла 122,4 квадратных метра, но тогда не учитывались жилые дома, построенные на участках для садоводства. Их начали включать в статистику с 2019 года. Ранее стало известно, что в Кургане продавцы вторичного жилья стали снижать цены. На это повлияли проблемы с ипотечными сделками. За год число квартир, построенных за счет населения, выросло на 433 единицы Скрин: сайт Свердловскстата

В Курганской области за год число квартир, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, выросло с 1407 в 2020 году до 1840 в 2021 году. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Число построенных квартир и их средний размер в Курганской области. <…> Населением за счет собственных и привлеченных средств: 2020 [год] — число квартир 1407, 2021 [год] — число квартир 1840», — указано в данных Свердловскстата. При этом в 2019 году таких квартир было построено 1589. Средний размер этих квартир за год уменьшился. В 2020 году средняя их общая площадь составляла 140,2 квадратных метра, а в 2021 году — 122,1. В 2017 году таких квартир было построено 999, а их средняя площадь составляла 122,4 квадратных метра, но тогда не учитывались жилые дома, построенные на участках для садоводства. Их начали включать в статистику с 2019 года. Ранее стало известно, что в Кургане продавцы вторичного жилья стали снижать цены. На это повлияли проблемы с ипотечными сделками.