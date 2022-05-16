16 мая 2022

В ключевых департаментах ЯНАО начались рокировки

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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
В депполитики ЯНАО назначен управленец из Надыма Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В департаменте внутренней политики ЯНАО Сергея Климентьева новые кадровые перестановки — начальник юридического управления Зульфия Кадырова ушла в государственно-правовой департамент, а ее место заняла начальник правового управления мэрии Надыма Ольга Смирнова. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в ямальской политтусовке.

«Сегодня новое назначение в ДВП ЯНАО. Там ушла Зульфия Кадырова. Вместо нее из Надыма пригласили начальника управления Смирнову Ольгу Геннадьевну. Сегодня у нее первый рабочий день», — сообщил агентству инсайдер.

Источник в правительстве рассказал, что Зульфия Кадырова перешла в государственно-правовой департамент. Там она займет должность заместителя директора. «Это вполне естественно, так как основные моменты по муниципальным реформам завершены. А Климентьев, который теперь стал заместителем губернатора, расставил своих людей на все важные направления. Кадырова будет замдиректора, что абсолютно соответствует ее высокой квалификации», — добавил инсайдер.

В правительстве ЯНАО подтвердили новое назначение. В мэрии Надыма обещали прокомментировать назначение позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в избирком ЯНАО секретарем была назначена Юлия Куркина. Она занимала пост замначальника юридического управления департамента внутренней политики. Ее называют протеже Сергея Климентьева.

Обновлено в 14:34

«Смирнова Ольга Геннадьевна на данный момент находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию», — прокомментировали в администрации Надыма.

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В департаменте внутренней политики ЯНАО Сергея Климентьева новые кадровые перестановки — начальник юридического управления Зульфия Кадырова ушла в государственно-правовой департамент, а ее место заняла начальник правового управления мэрии Надыма Ольга Смирнова. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в ямальской политтусовке. «Сегодня новое назначение в ДВП ЯНАО. Там ушла Зульфия Кадырова. Вместо нее из Надыма пригласили начальника управления Смирнову Ольгу Геннадьевну. Сегодня у нее первый рабочий день», — сообщил агентству инсайдер. Источник в правительстве рассказал, что Зульфия Кадырова перешла в государственно-правовой департамент. Там она займет должность заместителя директора. «Это вполне естественно, так как основные моменты по муниципальным реформам завершены. А Климентьев, который теперь стал заместителем губернатора, расставил своих людей на все важные направления. Кадырова будет замдиректора, что абсолютно соответствует ее высокой квалификации», — добавил инсайдер. В правительстве ЯНАО подтвердили новое назначение. В мэрии Надыма обещали прокомментировать назначение позже. Ранее URA.RU сообщало, что в избирком ЯНАО секретарем была назначена Юлия Куркина. Она занимала пост замначальника юридического управления департамента внутренней политики. Ее называют протеже Сергея Климентьева. Обновлено в 14:34 «Смирнова Ольга Геннадьевна на данный момент находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию», — прокомментировали в администрации Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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