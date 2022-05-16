В пермском правительстве ответили на претензию соратников Путина

17 мая 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

В ведомстве Раисы Кассиной не согласны с претензиями ОНФ и прокуратуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В министерстве образования Пермского края опровергают сообщение регионального отделения Общероссийского народного фонда о задержке денег на зарплаты учителям в двух муниципалитетах. На сайте ОНФ информация отражена некорректно, утверждают в министерстве. «Заработная плата в Кудымкарском районе была выплачена педагогам абсолютно своевременно и в полном размере. В Уинском районе выплаты за высшую квалификационную категорию, доплаты молодым специалистам и классное руководство учителями были получены своевременно. При этом в нескольких школах отдельным педагогам произошла частичная задержка заработной платы за ноябрь 2021 года из-за некорректного планирования Управлением образования Уинского муниципального округа», — заявили URA.RU в минобразования. Ранее в ОНФ сообщили, что министр образования Раиса Кассина получила прокурорское представление за задержку 22 млн рублей на зарплаты учителям. Ведомство провело проверку после обращения общественников. В минобре подчеркнули, что направят в прокуратуру все служебные материалы по выданному представлению. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В министерстве образования Пермского края опровергают сообщение регионального отделения Общероссийского народного фонда о задержке денег на зарплаты учителям в двух муниципалитетах. На сайте ОНФ информация отражена некорректно, утверждают в министерстве. «Заработная плата в Кудымкарском районе была выплачена педагогам абсолютно своевременно и в полном размере. В Уинском районе выплаты за высшую квалификационную категорию, доплаты молодым специалистам и классное руководство учителями были получены своевременно. При этом в нескольких школах отдельным педагогам произошла частичная задержка заработной платы за ноябрь 2021 года из-за некорректного планирования Управлением образования Уинского муниципального округа», — заявили URA.RU в минобразования. Ранее в ОНФ сообщили, что министр образования Раиса Кассина получила прокурорское представление за задержку 22 млн рублей на зарплаты учителям. Ведомство провело проверку после обращения общественников. В минобре подчеркнули, что направят в прокуратуру все служебные материалы по выданному представлению.