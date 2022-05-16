16 мая 2022

За сдачей ЕГЭ школьниками в ЯНАО будут наблюдать сотни видеокамер

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, камеры наблюдения, слежка, экзамен, контроль, система безопасности, служба безопасности, видеонаблюдение, охрана, видеонаблюдение в школе
В 309 аудиториях для экзаменов установят 614 камер Фото:

За ходом проведения ЕГЭ в этом году будут наблюдать более 600 камер. Их разместят в 50 объектах. Из них 48 — школы и 2 — региональные центры обработки информации, сообщили представители ПАО «Ростелеком».

«Все 614 цифровых устройств транслируют экзаменационный процесс в онлайн-режиме. Наблюдатели могут без проблем видеть процесс проведения экзаменов, как в крупных городах, так и в самых удаленных поселениях», — приводит пресс-служба компании слова директора ямальского филиала «Ростелекома» Дмитрия Щелгачева.

Все цифровые устройства в 309 аудиториях поддерживают высокое качество картинки и могут передавать звук. Камеры не оставляют слепых зон, однако установлены так, чтобы было невозможно увидеть персональные данные несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники в ЯНАО могут остаться без каникул. Такие переживания высказали их родители, которые были обеспокоены поздними датами проведения государственных экзаменов.

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За ходом проведения ЕГЭ в этом году будут наблюдать более 600 камер. Их разместят в 50 объектах. Из них 48 — школы и 2 — региональные центры обработки информации, сообщили представители ПАО «Ростелеком». «Все 614 цифровых устройств транслируют экзаменационный процесс в онлайн-режиме. Наблюдатели могут без проблем видеть процесс проведения экзаменов, как в крупных городах, так и в самых удаленных поселениях», — приводит пресс-служба компании слова директора ямальского филиала «Ростелекома» Дмитрия Щелгачева. Все цифровые устройства в 309 аудиториях поддерживают высокое качество картинки и могут передавать звук. Камеры не оставляют слепых зон, однако установлены так, чтобы было невозможно увидеть персональные данные несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что школьники в ЯНАО могут остаться без каникул. Такие переживания высказали их родители, которые были обеспокоены поздними датами проведения государственных экзаменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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