За сдачей ЕГЭ школьниками в ЯНАО будут наблюдать сотни видеокамер

В 309 аудиториях для экзаменов установят 614 камер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За ходом проведения ЕГЭ в этом году будут наблюдать более 600 камер. Их разместят в 50 объектах. Из них 48 — школы и 2 — региональные центры обработки информации, сообщили представители ПАО «Ростелеком».

«Все 614 цифровых устройств транслируют экзаменационный процесс в онлайн-режиме. Наблюдатели могут без проблем видеть процесс проведения экзаменов, как в крупных городах, так и в самых удаленных поселениях», — приводит пресс-служба компании слова директора ямальского филиала «Ростелекома» Дмитрия Щелгачева.

Все цифровые устройства в 309 аудиториях поддерживают высокое качество картинки и могут передавать звук. Камеры не оставляют слепых зон, однако установлены так, чтобы было невозможно увидеть персональные данные несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники в ЯНАО могут остаться без каникул. Такие переживания высказали их родители, которые были обеспокоены поздними датами проведения государственных экзаменов.

фото: департамент образования ЯНАО