Школьники в ЯНАО рискуют остаться без каникул

Экзамены перенесли на более позднюю дату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО переживают за своих детей, которые могут остаться без летних каникул из-за поздней сдачи основных государственных экзаменов. Об этом анонимно написала жительница Лабытнанги в группе в соцсети «Вконтакте».

«Старший ребенок учится в 9 классе, школа номер 3. В этом году сдаем ОГЭ. Учительница объявила, на всех родительских собраниях, что последний экзамен будет 15 июня. Взяли билеты на 19 июня. Решила вывезти детей на отдых хотя бы раз в 3 года. Классный руководитель сообщает, что график экзаменов перенесли и последний экзамен по ОГЭ будет 24 июня», — рассказала автор в группе Лабытнанги Info.

По словам женщины, родители заранее заполняли анкеты и писали заявления, но расписание экзаменов неожиданно поменяли. На пост автора откликнулись и другие родители, обеспокоенные ситуацией.

«Отпуска за полгода расписывают. Люди билеты берут, ладно бы на юге жили», — написала Ирина Сидорова. «У самих такая же ситуация, только билеты еще не брали. Будем требовать разрешить сдать экзамены досрочно», — добавила автор с ником «Девушка Соседка».

На комментарии родителям ответили представители общеобразовательной школы №3, заверив, что изменения в интересах безопасности школьников на фоне пандемии COVID. «Изменения в проекте расписания экзаменов для 9 классов связаны с разделением массовых экзаменов (русский, математика, обществознание) на два дня сдачи, чтобы минимизировать риски заражения детей и педагогов в условиях высокой заболеваемости», — уточнили представители учебного заведения.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу департамента образования ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что школьникам ЯНАО продлили дистанционное обучение из-за COVID-19. Тогда было объявлено, что дети останутся на дистанционном обучении до 19 февраля.

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