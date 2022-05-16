Уралвагонзаводу угрожают хакерскими атаками

17 мая 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

УВЗ продолжает работу в штатном режиме, ситуация не повлияла на производственную деятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сайт Уралвагонзавода переведен в режим ограниченного доступа из-за хакерских атак перед отправкой партии современных танков Т-90М в распоряжение Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию УВЗ получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности», — сообщили в пресс-службе УВЗ. Уточняется, что мера никак не отражается на основной производственной деятельности компании. УВЗ продолжает работу в штатном режиме над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» с Уралвагонзавода. Производители уточняют, что это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сайт Уралвагонзавода переведен в режим ограниченного доступа из-за хакерских атак перед отправкой партии современных танков Т-90М в распоряжение Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию УВЗ получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности», — сообщили в пресс-службе УВЗ. Уточняется, что мера никак не отражается на основной производственной деятельности компании. УВЗ продолжает работу в штатном режиме над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» с Уралвагонзавода. Производители уточняют, что это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.