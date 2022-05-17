Российские военные на Украине получили «самые совершенные» танки

17 мая 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Уралвагонзавод отправил на Украину эшелон новейших танков Т-90М Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили сообщили в пресс-службе предприятия. «На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М „Прорыв“ в адрес министерства обороны РФ», — приводит слова представителей компании РИА «Новости». По словам производителей, это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Подчеркивалось, что объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили сообщили в пресс-службе предприятия. «На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М „Прорыв“ в адрес министерства обороны РФ», — приводит слова представителей компании РИА «Новости». По словам производителей, это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Подчеркивалось, что объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами.