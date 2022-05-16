Адвокат из ЯНАО обманула клиентов, желавших избежать ареста

Ямальские следователи уже передали дело в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело о мошенничестве в отношении девушки-адвоката направлено в суд следственным комитетом. Она обвиняется в хищении 100 тысяч рублей у супруги своего подзащитного, сообщают в ведомстве.

«Полученные от потерпевшей 100 тысяч рублей, обвиняемая похитила путем обмана, обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив женщине значительный ущерб на указанную сумму», — написано в группе «ВКонтакте» ведомства.

По данным следствия, девушка потребовала эти деньги, якобы, чтобы подкупить следствие и избежать заключения ее подзащитного под стражу. Деньги адвокат оставила себе, так как заранее знала, что суд не собирается избирать такую меру пресечения. Следственным комитетом собрано достаточно доказательств вины девушки, ее дело уже направили в суд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура обнаружила случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками ведомства. Они делали это с целью заполучить персональные данные ямальцев.