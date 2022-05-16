Мошенники обманывают жителей ЯНАО от имени прокуратуры

Злоумышленники для максимальной маскировки используют схему подмены телефонных номеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратурой округа зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками ведомства, с целью заполучить персональные данные ямальцев, сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

«Гражданам поступают телефонные звонки от мошенников, которые, представляясь должностными лицами прокуратуры, вводят их в заблуждение. Впоследствии граждане, поверив информации от „представителя надзорного ведомства“, сообщают мошенникам свои персональные данные, номера счетов, банковских карт и пароли для совершения банковских операций, в результате чего становятся жертвами преступления», — говорится в telegram- канале ведомства.

Мошенники используют подмену номеров так, чтобы казалось, что звонят действительно из прокуратуры. В ведомстве напоминают, что сотрудники надзорного органа не имеют права запрашивать данные карт и банковских счетов у жителей округа. Если человек, который представляется работником прокуратуры, просит сообщить подобную информацию, не нужно соглашаться и идти на поводу у мошенников, а как можно скорее обратиться в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало о взломе популярных пабликов в ЯНАО мошенниками. Аферисты предлагали купить рекламу в группе «ВКонтакте» и отправляли свои реквизиты для перевода денег.